陳姓男子初為人父，因出生僅2個月幼兒不斷哭鬧，心生不耐，竟抱起幼兒用力搖晃，導致幼兒「嬰兒搖晃症候群」，妻子返家驚見幼兒臉色發青，雖將幼兒送醫急救，仍因腦傷不治死亡，事後妻子因不滿陳男所為，憤而訴請離婚。台北地檢署依過失致死罪起訴陳男。

起訴指出，2021年7月陳男與前妻蕭女生下1名男嬰，陳男身為人父，本應注意嬰幼兒身體發展尚未健全，應以安全妥適方式照顧、安撫幼兒情緒。

但2021年9月23日，男嬰因身體不適，不斷哭鬧，陳男竟以不當方式對男嬰頭部用力搖晃，當天深夜10時10分，蕭女購買尿布返家時，發現男嬰臉色有異，2人隨即將男嬰送至台北市立萬芳醫院急救。

由於男嬰傷勢嚴重，同年10月7日被轉至台大醫院兒童加護病房治療，但男嬰仍於10月21日中午因頭部外傷引起雙側硬膜下血腫、導致中樞神經休克死亡。事後蕭女因幼兒死亡與丈夫陳男離婚。

醫院依兒虐事件通報警方，新北市政府也對陳、蕭2人提起告訴，警方將陳、蕭2人依傷害致死罪、妨害幼童發展罪送辦。

檢方調查後，認定男嬰死因是遭父親陳男不當搖晃頭部，導致「嬰兒搖晃症候群」，母親蕭女罪嫌不足，將蕭女不起訴處分。另檢方認為，陳男不具有故意殺人或凌虐之犯意，改依過失致死罪起訴。

醫界人士說，嬰兒頭部相當脆弱且占身體比例大，因脖子尚無支撐能力，若遭劇烈搖晃、推打或重擊，可能造成「嬰兒搖晃症候群」；「嬰兒搖晃症候群」死亡率高達3成，另有3成到5成會留下學習、情緒、智力障礙、癲癇、腦性麻痺等後遺症。

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