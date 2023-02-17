好萊塢男星布魯斯威利（Bruce Willis）去年3月因罹患「失語症」宣布息影，他的妻子艾瑪赫明（Emma Heming）今在IG分享他最新情況，表示病情有有更具體的診斷，「更具體的診斷結果出來了，他被診斷出罹患『額顳葉失智症（FTD）』。」她進一步表示雖然很痛苦，但終於有明確的診斷是一種解脫。

艾瑪指出FTD對於60歲以下的人來說是最常見的癡呆症形式，現今仍沒有治療的方法，「溝通的挑戰只是布魯斯的症狀之一。」她也分享丈夫的看法，表示布魯斯一直堅信，自己可以透過發聲來幫助他人，並以自身的影響力提高人們對大眾議題的認識，「如果他今天可以的話，他會希望引起全球關注，並與那些也對抗這種使人衰弱的疾病，以及受它影響的個人及其家人，站在一起。」

艾瑪也感謝外界一直給予丈夫關愛，「自從和大家分享布魯斯威利罹患失語症的消息後，收到了來自各界的關心，我們想藉此機會感謝大家在過去十個月，對布魯斯傾注的愛。」