72歲的鴻海創辦人郭台銘表態有意回國民黨爭取提名參選總統，但對4年前初選落敗後即退黨的行為，僅以「年輕氣盛」帶過，更稱黨主席朱立倫會記取四年前教訓，會訂很完善辦法。對此，資深媒體人黃創夏諷刺表示，朱立倫記得教訓就是，「第一個表態的，死的最慘」。

郭台銘日前稱4年前退國民黨是年輕氣盛衝動；並說相信朱立倫會記取4年前的教訓，訂出完善辦法，等辦法出來後，他會做出決定。

對此，黃創夏昨(16)日在臉書諷刺表示，朱立倫記得教訓就是，第一個表態的，死的最慘。此外，針對《聯合新聞網》報導，郭台銘稱問媽祖和關公都「同意」他參選一事，黃創夏今(17)日酸，但「廟公」不認證都沒輒，而「廟公」目前姓朱，他不急。

迎戰2024總統大選，朱立倫昨被問及黨內機制何時出爐時表示，現階段最重要的是南投立委補選，一切會按部就班，不會急躁、躁進、不會拖，就按既定步驟、時程，穩扎穩打、腳踏實地。