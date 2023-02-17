Here's the play where Giannis may have hurt his wrist as he was attempting to get a chasedown block on Coby White.pic.twitter.com/d0WbvQ25YI https://t.co/qjKTiVtq4x — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 17, 2023

儘管「字母哥」阿提托康波次節就因右手腕受傷提前退場，也讓他接下來能否參與全明星周末賽事充滿未知數，公鹿17日仍靠布魯克羅培茲貢獻33分、7籃板及4火鍋的優異攻守演出，最後以112比100輕取地主公牛，勇奪12連勝，也送公牛吞下6連敗。

阿提托康波雖在首節就傳出3助攻，成為公鹿隊史助攻王，卻在次節才打沒多久，就因右手撞上籃架護墊，造成右腕受傷提前退場，幸好布魯克羅培茲挺身而出，光在上半場，他就拿下23分，帶領公鹿打完上半場，仍以61比49領先地主公牛。

公牛下半場雖全力反撲，卻始終無法縮小差距到8分以內，反讓公鹿末節靠著傑文卡特接連拿下9分，帶起一波猛烈的14比0攻勢，轉眼擴大領先差距到25分，幾乎提前把地主公牛打趴，打到最後3分半鐘，雙方都已經清光板凳進入垃圾時間。

公鹿除了布魯克羅培茲優異攻守表現，傑文卡特也拿22分、6助攻與6籃板，A.J.格林與哈勒戴各拿15分，阿提托康波退場前只拿2分、7籃板及3助攻，接下來能否參加技術挑戰賽與全明星正賽有待觀察；公牛以武切維奇22分、15籃板表現最佳，拉文18分。