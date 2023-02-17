陳建仁內閣16日端出利多政策，範圍包括房貸、租金、學貸補貼及藝文津貼，行政院雖強調是照顧弱勢，眾多好康卻鎖定年輕族群，在野黨質疑，民進黨擺明為2024選戰大撒幣，房貸補貼政策更是看得到吃不到。對此，行政院副院長鄭文燦17日表示，「一個好的政策要進入各方，雖然沒辦法做到一百分，就盡力而為。」

立法院新會期今日開議，新閣揆陳建仁將首度報告施政方針並接受質詢，稍早他被問到房貸補貼挨批大撒幣、治標不治本時，陳建仁說，疫後確實有很多中小企業、中低收入戶的生活受到影響，需要特別照顧，這是政府執政重要目標，每個人都要得到溫暖、貼切的照顧，期望立委能大力支持這項3800億疫後特別條例和預算。

而鄭文燦上午拜會民進黨團後受訪時也稱，學貸族、租屋族、通勤族都面對疫後負擔增加的挑戰，有必要用特別預算或年度預算降低大家的負擔，他認為這個社會要以優先照顧弱勢，才能溫暖、實現社會團結，因此照顧弱勢優先一定是必要的。

鄭文燦指出，政府在經濟復甦這塊，有針對中小企業、微型企業有相關貸款或以預算補貼支持，另針對整體經濟情勢，包括如何控制物價、降低通膨，政院也祭出油電補貼、大眾物資，降稅等作法，盡力維持穩健復甦的環境，「一個好的政策要進入各方，雖然沒辦法做到一百分，就盡力而為。」