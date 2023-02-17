澳洲華裔女歌手陳芳語（Kimberley）去年5月承認熱戀「血肉果汁機」鼓手彥文，獲得大批粉絲祝福，兩人也多次在社群平台上放閃，屢屢讓網友看得內心小鹿亂撞，甜翻一眾粉絲，而近日是情人佳節，她也在IG上曬出兩人合照，意外掀起一番討論。

陳芳語昨(16)日晚間在IG上發文，表示：「I know I’m late but I love you！」疑似暗指自己錯過了情人節，趕忙曬出一系列美照大肆放閃，只見陳芳語小鳥依人依偎在彥文懷中，更環抱他的脖子索吻，多張照片讓人看得粉紅泡泡滿滿。不過，其中一張「對鏡自拍照」，陳芳語以中空短馬甲的穿搭入鏡，讓她姣好的好身材意外露出。

此外，除了陳芳語在該篇貼文中標註了彥文的帳號，男方也在留言區中表示：「我愛妳」並配上乘與無限以及愛心符號，互動相當甜蜜。網友們也紛紛獻上祝福：「幸福幸福！」、「兩個小可愛有夠甜」、「快樂就好。」

事實上，陳芳語自從與前男友林利豪分手後，新歡彥文身分開始受到網友關注，他不僅是樂團血肉果汁機的鼓手，更是一名物理治療師，曾舉辦講座談保健和健身隊鼓手的重要性，還傳出他曾是百花紅大酒家和賓王大飯店的老闆，多重身分讓網友相當驚訝。