男神始祖劉文正日前傳出烏龍死訊，最後是他90多歲的阿姨親自闢謠，才確認一代巨星還活著，而劉文正早年也一度傳出引退後飛機失事喪命，當時他親自回到台灣上張小燕的節目解釋，媒體人麥若愚更透露，自己當年只是周刊的小記者，為了得到專訪猛纏劉文正，對方答應了並跟他要了電話，沒想到劉文正後來真的自己打來，還跟他傾訴引退真相，親民的風範讓麥若愚至今印象深刻。

麥若愚最近在《新聞挖挖哇》回憶過去曾和劉文正接觸經過，說他當年買了到美國的單程機票，消失了兩年，這期間頻傳出他的死訊，後來他回台上張小燕節目《周末派》親自現身澄清人活得好好的，而麥若愚當時不是大報記者，只是在周刊底下工作，他形容劉文正當年現身電視台，周圍擠了一堆粉絲和媒體，整個大廳水洩不通，他還記得當時是六月，天氣很熱，劉文正依舊戴著招牌帽子、穿黑色T恤、黃色西裝褲，一出現引起全場暴動。

劉文正親自打電話到麥若愚家？說到做到驚呆全場所有人！

麥若愚表示，當時人太多劉文正根本沒空理他，他便使出「狂蹭」的功夫，不斷對劉文正提議想要採訪對方，但由於當時沒有手機，只有室內電話，劉文正便提議請麥若愚給他家裡和公司電話號碼，事後麥若愚以為被「呼嚨」了，沒想到劉文正說到做到，親自打電話到他家。

之後麥若愚在家接到電話，一開始問父親是誰打來？爸爸竟說：「劉文正」，令麥若愚嚇傻了眼，趕忙接起電話後兩人聊了一個多小時，劉文正表示這次回來主因是為了闢謠，劉文正更主動提到他消失期間，媒體常播出他領獎時稱「演藝圈不複雜」的畫面，劉文正說自己如今終於知道演藝圈的複雜，他會選擇引退也跟此有關，他坦言當時遇到瓶頸，不知道怎麼再突破自己、不知道再怎麼突破節目的表現，常因為這件事失眠、做惡夢，也遇上一些同行競爭的挫敗，才讓他決定華麗轉身退出，將自己的表現停留在最好的階段。