立法院第10屆第7會期今開議，新任行政院長陳建仁首度赴立院施政報告並備質詢，政院昨已將陳建仁施政報告送抵立院，而國民黨立院黨團昨放話將杯葛陳揆上台，今早9點準時開議，國民黨團馬上搶占發言台，一字排開站定位，國民黨立委林為洲說，「如果我今天不站在這裡，1萬元現金就沒了。」

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，今天是這會期立法院開議，國民黨團早上就先佔發言台，因為今天是開議第一天，但是行政院長陳建仁組閣號稱溫暖堅韌，國民黨團長期以來堅持超收稅收必須發現金，相關條例國民黨團比行政院早，國民黨團主張每人發1萬元現金。

另外，蔡政府執政6年多來幾個重大問題都沒有處理，陳內閣上來後溫暖堅韌，應該就這些問題說明，包含勞保黑洞問題，超過10兆元，每年以5000億增加，原本預估2028年會破產，陳建仁任副總統時年金改革時，軍公教要一起改革但卻沒有，還有錯誤的能源政策以及改善低薪都是很重要的問題。

國民黨立委林為洲表示，今天主訴求先發1萬元，沒有佔主席台就沒希望了，這是給全國老百姓，這本來就是老百姓的錢，大家都有付錢，去超商買一罐牛奶通通要繳稅，5％營業稅，為什麼每年都超收，每年都算錯？今年繼續會算錯，財政部是做什麼的？算錯公式都不會調整，一定有貓膩。

林為洲痛批，財政部故意算錯稅收，才能讓他們隨便用，4900多億只給我們1200億還稅於民，另外2千億空白授權，這樣等於沒有經過立法院監督，要有表決的方式通過。

國民黨立委陳玉珍指出，民進黨在野對於國民黨執政時的行政院長要上台做的抗爭更激烈，國民黨這次做的是非常理性的訴求，民進黨如果真的可以用心謙卑跟在野黨討論，而不是用多數壓榨，民進黨在審查預算就是用多數，也不給在野黨論述機會，才會有抗爭。

國民黨立委賴士葆表示，之所以要杯葛陳建仁，因為他對於高端，明明打的是安慰劑卻吹噓，高端多好多好，自己成為高端代言人，希望他講清楚，對於副閣揆鄭文燦論文抄襲對社會沒有交代，希望他能講清楚說明白，才能上台報告。

賴士葆批評，高端營收過去完全靠政府500萬劑拿到40億左右，而1月分營收是0，希望陳建仁說清楚，這樣的公司還要背書嗎？拿老百姓的錢去貼補民間的公司，老百姓無法忍受。