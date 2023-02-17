F-22戰機在育空地區（Yukon Territory）上空擊落不明飛行物

美國空軍上周末出動F-22戰機，發射每枚身價達40萬美元（約1200萬台幣）的飛彈，擊落了幾個不明飛行物（UFO），而其中之一可能只是價值12美元（約360台幣）的氣球。

據《航太周刊》（Aviation Week）和《紐約郵報》（New York Post）16日報導，北伊利諾伊州「瓶蓋氣球隊」（Bottlecap Balloon Brigade）周四說，他們最近失蹤的氣球可能飄到加拿大上空，周六被誤以為是神祕不明飛行物，以致被軍方擊落。

而這有銀色外皮的圓柱形氣球上周五最後的出現處，據說是在阿拉斯加西岸外的38,910英尺（11860公尺）高空。

而這有銀色外皮的圓柱形氣球上周五最後的出現處，據說是在阿拉斯加西岸外的38,910英尺（11860公尺）高空。到周六時，按照它的飛行軌跡推算，可能到了育空地區（Yukon Territory）上空，時間、氣球形狀和高度約和F-22戰機在加拿大附近擊落不明飛行物相符。