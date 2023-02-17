新北市瑞芳地政事務所屋齡超過50年，新北市府推動瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所聯合辦公大樓都市計畫變更案，今天經新北市都市計畫委員會審議通過，未來將興建地下2層、地上8 層的辦公大樓，力拚2028年完工，提供地方更好的服務。

新北市城鄉局指出，瑞芳地政事務所主要建築物於56年建造，由於多次增建及修繕，經評估建築結構補強不具效益，為提供安全優質的辦公環境與服務品質提升，將拆除既有老舊辦公建物，並與瑞芳區衛生所合署辦公興建辦公廳舍。

城鄉局指出，考量瑞芳區衛生所原址基地較小，將藉由周邊土地資源整合規畫，都市計畫變更增訂相關土地使用分區管制要點，將瑞芳區衛生所基地容積調派至瑞芳地政事務所基地，更新重建為聯合辦公大樓，衛生所建物則將拆除後變更為公園綠地等設施，提供當地鄰里更多開放空間資源。

聯合辦公大樓目前規畫1至3樓為衛生所空間，1樓為門診區、2樓為復健區、3樓則為行政辦公空間；地政事務所則有登記課、測量課、資訊課及地價課分屬其他樓層；8樓有大型會議空間。

城鄉局表示，本案拆除重建將解決機關建築物老舊、氯離子含量過高等結構性問題，並擴大整合了行政辦公機能，改善基層人員辦公環境及滿足安全的公共空間需求，並增設地下停車，打造便民、利民、有效能的洽公環境。