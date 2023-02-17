萬眾期盼的高雄內門總舖師辦桌「宋江大宴」即將登場，今年除了有10道五星級辦桌佳餚，更改變傳統宴席會場布置方式，消息一出，引發熱烈迴響，高市府觀光局17日宣布，即日起加碼釋出約百桌提供預訂，想要品嘗五星級辦桌手路菜的民眾把握機會預定。

觀光局表示，2023高雄內門宋江陣將於2月25日至3月8日在內門南海紫竹寺舉辦，眾所期待的總舖師辦桌「宋江大宴」，也將於2月25、26日及3月4日傍晚登場，今年由南海紫竹寺新任主委總舖師「阿隆師」湯富隆擔任掌鼎廚師，將為這次活動量身設計宴席美味菜色。

繼首波開放訂席後，民眾反應熱烈，經主辦單位近日確認繳費狀況、完成清帳後，決定再釋出約百桌供民眾預訂。此次宋江大宴五星級總鋪師饗宴菜單包含鮪魚來富獻藝秀、福兔臨門錦繡拼、大鴻展翅羅漢羹、年年有魚吉慶家、玉兔春暖綻櫻花、金雞報喜迎豐歲、紅紅火火慶富貴、封收大吉鑼鼓喧、瑞果繽紛合家歡、波波熊冰雪奇宴。

觀光局指出，為了便利民眾參加，2月25日至28日及3月4日上午9時30分至下午6時於旗山轉運站至南海紫竹寺間提供免費接駁，宋江大宴辦理日期接駁車也延長至晚上9時，另外，民眾可選擇付費搭乘高鐵左營站至南海紫竹寺的直達專車，來回只要300元即可便利抵達活動會場。