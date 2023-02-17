2月19日即將迎來「雨水」節氣，命理師邱彥龍點名水瓶座、雙魚座、牡羊座、雙子座、射手座、處女座近期努力將會獲得收穫可好好把握，也特別提醒這段時間冥王星開始暴衝，原本不確定的事將轉為明朗化，且在社交溝通和行銷及交通方面狀況易多變，會有關關難過關關過的感受。

邱彥龍指出，「雨水」節氣期間，水瓶座、雙魚座、牡羊座、雙子座、射手座、處女座事業、財富將會來得相當快，以迅雷不及掩耳的速度在進行，甚至貴人與好運也會相繼到來，且努力將獲得收穫，可好好把握。

邱彥龍提醒，這段時間冥王星開始暴衝，原本不確定的事情將轉為明朗化，不論是事業或團體、政府機關法規跟任務得以掌控落實，但在社交溝通和行銷及交通方面狀況易多變，會有關關難過關關過的感受，但只要堅持信念無所畏懼的去做，終究會成功。

邱彥龍引用《易林·屯之艮》卦曰：「年常蒙慶，今歲受福、三夫採葩，出必有得」來說明「雨水」節氣這段期間的好運，凡計畫已久的事情或新的人事地物，會有成果與定論，只要有所行動，三人的聯盟成功在望可得後彩，就怕貪圖一時享樂錯過大好時機。