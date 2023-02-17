臺慶科近幾年努力往高毛利及特殊製程新產品佈局，包括以特殊製程開發的AR/VR天線、高信賴性車用電感、熱壓一體成型功率電感、因應特殊應用開發的DDR 5、Starlink接收器、跟進日廠Murata、TDK、Collcraft等開發應用於車用同軸傳電(POC)及車用訊號傳輸(CAN-FD/OA)，以及新型態網路變壓器，新產品因技術跟進日廠，成為臺慶科進軍網通及車用領域的利器。

在眾多新產品中，新型態網路變壓器(LAN Transformor)新型變壓器是備受臺慶科期待的產品，臺慶科表示，新型態網路變壓器為完整的分離式方案，可適用於不同的傳輸速度，且網路變壓器模組小型化，集成式網路接口結合網路變壓力，可以應用在各式網通設備，看好衛星接收器、5G基站必備的網路交換器，以及物聯網路由器、無限網路分享器、雲端伺服器前景，公司也在今年成立新網通事業部，目前公司在LAN Transformor新型變壓器市佔率只有10%，還有很大的成長空間，網通產品可望是公司今年營運成長重要推手。

在車用方面，目前臺慶科車用客戶涵蓋美國電動車大廠及歐洲豪華車大廠，大陸地區也有部分車用產品出貨，隨著電動車市場需求起飛，臺慶科總經理謝明良表示，今年車用產品可以站穩20%，長期則希望車用營收占比能穩定朝25%至30%前進。

今年上半年全球經濟產業仍處於調整期，臺慶科營運亦因客戶拉貨力道平平較為平淡，1月合併營收為3.83億元，年減24.81%，不過臺慶科預估，第2季起會慢慢起來，下半年有機會展現成長力道，公司將力拚今年比去年好。