美系外資表示，先前預期在基本情境下，景碩首季營收將季減10～15％，低於當時市場共識。景碩目前預期首季營收將季減15％、處於基本情境預期低標，但景碩1月營收僅21.22億元，月減24.79％、年減36.72％，為近23月低點，認為此展望仍存在調降風險。

美系外資目前預期，景碩首季營收將季減17％、年減23％，降至77.5億元的近2年低點。由於稼動率和售價較低，目前預估毛利率將降至34.5％的近5季低點，低於去年下半年的38～39％，每股盈餘估約2.1元、亦為近2年低點。

景碩預期首季及第二季營收將季減15％、10％，但全年營收和毛利率持平。美系外資認為此展望意謂下半年營收需較上半年成長80％、或年增30％，鑒於載板需求和售價較低，發生此狀況的可能性很低，公司展望似乎仍過於樂觀，預期股價未來幾個月將進一步下跌。

而景碩今年資本支出計畫不變，將持續擴增ABF載板產能達50％，自去年底的每月2600萬顆擴增至今年第三季的4000萬顆，符合美系外資預期。美系外資認為，多數公司將維持今年資本支出計畫不變，至多遞延至明年或更晚，不太可能下修或削減。

鑒於全年展望仍過於樂觀，美系外資將景碩今明2年獲利預期調降23％、14％，將目標價調降11％，自87元調降至77元，維持「減碼」評等。美系外資表示，對景碩今明2年獲利預期目前較市場共識低10％、44％，欣興下周公布的財報及線上法說為下一個觀察點。