前副總統呂秀蓮今早於二十一世紀基金會主辦的「台海安全論壇」發表演講表示，去年「拜習會」美國總統拜登承諾美國不支持台灣獨立，且有「五不四無意」；即不只美國不支持台獨，甚至也不支持兩個中國、一中一台，這是拜登對習近平作的三個承諾，但美國卻刻意隱藏。因此，她很懷疑蔡總統提出的「四個堅持」是不是開始腐蝕了。

呂秀蓮回顧從1972年《上海公報》到1978年美台斷交，美國的原則是「一個中國政策」，有別於北京的「一個中國原則」，這非文字遊戲而已，真正內涵是美國一中政策重點有三項，包括美國承認PRC是中國唯一合法代表、美國認知但不承認北京擁有台灣主權，以及美國也沒有承認台灣是主權獨立國家。「因此我們誠實面對，這是華府的一個中國政策。」

呂秀蓮說，蔡總統在國慶文告提出「四個堅持」，包括堅持兩岸互不隸屬、堅持自由民主、堅持國家主權不容侵犯等，但是「拜習會」後拜登竟然可以簡略對習近平做出的三個承諾，「我很懷疑這四個堅持是不是開始腐蝕了」。其中，蔡政府是否做到自由民主，在去年11月方大選是警訊。而拜登不支持台灣獨立，連中華民國、一中一台通通不支持，此時朝野已無帶太大區別 。

又如果美國國會可以到台北召開聽證會，聯邦官員可派人來行政院上班，司法部門派司法調查官來台協助調查犯罪，「國家主權還能維持下去嗎？」呂秀蓮直言這就是警訊。