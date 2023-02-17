一名22歲的阿兵哥站崗一天後，常覺得蛋蛋悶痛、腹部有下墜感，坐著也還是覺得痛，就醫檢查發現，陰囊像有一包蟲般擴張的血管，即為典型「精索靜脈曲張」的特徵。醫師表示，通常是因為久站、久坐、運動頻繁、勃起時間較長等長期擴張，嚴重可能造成男性荷爾蒙低下或不孕症，應就醫治療。

北市聯醫和平婦幼院區泌尿科主治醫師張東平表示，一般來說，約15-20%的成年男性會有精索靜脈曲張的問題，大部分發生在左側，其中不孕症的男性的發生率更高達40%。原因可能是睪丸周邊的靜脈叢因為久站、久坐、運動頻繁、勃起時間較長等長期擴張，導致血管扭曲變形、靜脈中的瓣膜失去功能，血流淤積在陰囊產生的問題。

張東平說明，睪丸中的間質細胞負責製造睪固酮（男性賀爾蒙），近年研究發現，在這類患者因陰囊的血液回流不順、散熱不佳，讓睪丸周邊產生熱壓力，組織缺氧而累積毒素，進而傷害間質細胞製造睪固酮的功能。

低濃度的睪固酮會讓男性易打瞌睡、易疲倦、性欲降低、勃起功能降低，在年紀大的患者更可能讓男性更年期提早發生，而手術可以幫助這類病人的睪固酮恢復水平。

張東平說，輕微的精索靜脈曲張患者可避免長時間站立、久坐、頻繁提重物或運動、泡溫泉及穿過緊的褲子，有症狀時可透過陰囊抬高、冰敷降低溫度、平躺休息得到改善；但較嚴重可能造成睪丸萎縮、男性荷爾蒙低下或是男性不孕症等建議就醫治療，必要時可透過血管結紮手術處理，以緩解症狀及改善男性功能。