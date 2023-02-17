據中新網報導，中國人民銀行最新披露今年1月份金融數據，當月人民幣存款增加6.87兆元(人民幣，下同)，其中，住戶存款增加6.2兆元，創歷史同期新高，同比多增7900億元。大陸央行《2022年第四季度城鎮儲戶問卷調查報告》顯示，居民儲蓄熱情高漲，去年第四季傾向於「更多儲蓄」的居民佔61.8％，這一比例為有統計以來的最高值。

為何居民儲蓄規模大增？中信證券首席經濟學家明明表示，居民超額儲蓄主要來源於三個方面，一是經濟大環境不景氣和散點疫情頻發下居民消費不振，預防性儲蓄高增，二是地產風險擴散後居民購房意願低迷，相關資金回流至銀行表內，三是2022年底銀行理財的贖回潮導致大量低風險偏好的理財資金回歸儲蓄。

長江證券研究報告則認為，從流量視角看，基於居民可支配收入和消費支出測算超額儲蓄，結果顯示2020年至2022年累計規模為1.1兆元，因疫情所導致的預防性儲蓄或主要集中在2020年。

從存量視角看，基於儲蓄存款餘額的趨勢值測算超額儲蓄，結果顯示2022年超額儲蓄規模已提升至7.4兆元，不同於流量視角中的超額儲蓄主要來自於2020年，存量視角主要來自於2022年。

如此大規模的居民儲蓄，未來能否釋放出來？又會流向哪些領域？

中國官方近期多次強調，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤預計，2023年釋放的超額儲蓄或達5000億元至6000億元。今年超額儲蓄的釋放速度，取決於信心和經濟修復的速度。若政府有一定補貼，經濟修復較快、增速較高，老百姓的信心也會恢復較快，超額儲蓄就會較快較多地釋放一部分，今年的儲蓄率會明顯下降。

浙商證券首席經濟學家李超認為，2023年居民存款搬家，將分流至實體部門及資本市場，其中，部分「被動儲蓄」將隨疫情形勢改善而逐步釋放，主要體現為居民消費及購房活動的回暖。

目前累積的居民超額儲蓄能否回歸銀行理財？明明稱，結合中國廣義理財市場的歷史經驗和海外情況，能否回歸取決於多方面因素，例如，儲蓄可能流向消費和不動產投資的規模，銀行理財對標其他類型產品對不同風險偏好居民儲蓄的性價比優勢，銀行理財及債券市場是否存在增長機會等。

明明總結，「結合上述因素，我們預計2023年上半年銀行理財規模可能維持低位震蕩，而下半年伴隨機構理財衝量節奏發力和債市走強機會，年中將是關鍵拐點，銀行理財市場在2023年下半年或將迎來修復，整體規模有望恢復至2022年年中水平。」