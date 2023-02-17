內政部推出「住宅三箭」，被在野黨批評是大撒幣，民進黨立委高嘉瑜也表示，政府很難各個層面照顧到，畢竟經費有限，但如何能夠讓年輕人感受到政府的美意，確實是「順了姑意、逆了嫂意」。高嘉瑜指出，這次的房貸利息補貼條件，許多年輕人是「看的到、吃不到」。

高嘉瑜表示，經費有限如何能夠讓年輕人感受到政府的美意，確實是「順了姑意、逆了嫂意」，對於居住正義更迫切的需求，應該是解決高房價的問題，落實實坪制和減低高公設，能讓廣大年輕人受惠。

高嘉瑜指出，買房後背負房貸壓力，問題是根源是房價過高，短期房貸利息補貼對年輕人來說，1年3萬只是解決燃眉之急，但長期高房貸或高利率問題更難去處理。

高嘉瑜表示，尤其這次政策受惠族群有限，少數資格限定下，才能得到補助，對於廣大還在租屋，甚至也買不起房子的年輕人，確實有相對剝奪感，大家期待政府，而政府透過各個層面希望照顧各層面年輕人需求，但總是有漏網之魚。

高嘉瑜強調，這次房貸利息補貼也是有更多沒有得到補貼的年輕人，尤其是雙北的朋友，在這個條件限制下，政策政府是有美意、但對於多數年輕人是看的到吃不到，希望政府能落實居住正義解決高房價問題努力，相信年輕人會更有感。