海巡署加強在空域與海域巡邏，追查可疑走私漁船。（海巡署第六巡防區指揮部提供／程炳璋台南傳真）

台南近海最近有漁民與釣客陸續發現海面上飄著整批的大陸香菸，以雙喜、中華與黃鶴樓等品牌為主，漁民瘋拾捕撈之餘，海巡署也的船艇拾獲400多條包裝香菸，正溯源查緝航線上的可疑漁船。

「你知不知道台南海上最近一大堆大陸菸？」台南市漁民與釣客最近見面就拿出香菸互請，卻清一色都是大陸品牌，並不是彼此突然變得大方，而是台南近海的海面上，最近幾天遭發現飄散一大批香菸，多數仍是整條完好的包裝，有的已經拆解成零散菸包，疑似有走私菸品的漁船擔心遭海巡人員查緝，心虛將菸丟棄在海面上。

有釣客一舉拾獲雙喜、中華與黃鶴樓等大陸品牌香菸，通報附近的海巡單位，海巡署第6巡防區指揮部證實14日情人節當天，巡邏艇就在海面上發現大批私菸載浮載沉，每批數十條包裝，每條約10包菸包裝，多數為大陸品牌，近日來共撈獲400多條，漁民發現的香菸已是零散的菸包。

海巡署第6巡防區指揮部已組成專案小組，從空域與海域兩方面搜索，後續追查緝航線上可疑的走私漁船。據了解，去年底在小琉球附近海面也曾發現大批漂流菸。

「撈不到魚，卻撈到一堆香菸」雖然是大陸菸，仍有漁民與釣客爭樂得爭相撿拾分享，當成意外樂趣。海巡人員表示，這批香菸為海上漂流物，發現範圍在台南的近海海域，民眾拾獲仍屬遺失物，不得侵占，全案正偵辦中。

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