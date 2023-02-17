展望2023年，國際品牌客戶庫存調整暫告一段落，訂單可望恢復正常水準，加上百和持續推出新品，包括純棉鞋帶+三節木束頭雷雕勾勾、環保紗中空走馬扁繩+霧面矽膠浸染束頭、環保麻花走馬扁帶、TPU貼合織帶、天然麻紗走馬鞋帶等，法人預期，百和2023年織帶/鞋帶營收可望成長1成以上。
2023年台灣百和在關閉粉體塗料廠，又無建案貢獻，法人預期營收將與去年差不多，在輔料高毛利率挹注及越南百宏營運可望正式由虧轉盈，百和獲利將重返成長軌道。
百和(9938)2022年在子公司無錫建案貢獻度大幅減少、本業原物料成本增加、客戶調整庫存因素，業績表現恐將差強人意。展望2023年，受惠輔料高毛利率挹注，及越南百宏營運將由虧轉盈，獲利可望重返成長軌道。
展望2023年，國際品牌客戶庫存調整暫告一段落，訂單可望恢復正常水準，加上百和持續推出新品，包括純棉鞋帶+三節木束頭雷雕勾勾、環保紗中空走馬扁繩+霧面矽膠浸染束頭、環保麻花走馬扁帶、TPU貼合織帶、天然麻紗走馬鞋帶等，法人預期，百和2023年織帶/鞋帶營收可望成長1成以上。
2023年台灣百和在關閉粉體塗料廠，又無建案貢獻，法人預期營收將與去年差不多，在輔料高毛利率挹注及越南百宏營運可望正式由虧轉盈，百和獲利將重返成長軌道。
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