宋逸民主理教會「藝起發光」先前遭質疑帳目不清，日前更被阿Ben指控逃漏稅一事，如今國稅局成立「藝起發光逃漏稅案」展開調查，身為購物專家張維尼老公也是前教友的林雍晴，昨(16日)爆料近來教會私下突然積極聯繫之外，還莫名出現以他個人收據名義不對」，嚇得他連忙發聲明澄清。

林雍晴透露在「藝起發光」協會2年多時間，奉獻都是用「維尼家族」，從未用個人名義，就連協會給予的專屬奉獻袋，上面也是寫著「維尼家族」，未料如今出現用個人名義奉獻的收據，讓他再次強調絕無此事，接著爆料兒子曾從存的零用錢捐一百元作奉獻，卻從未拿到收據，忍不住質疑：「給我們的回函收據裡面的金額，感覺就是瞎亂填的」，接著疑似向對方喊話：「我要的收據是100不是31000」。

林雍晴指出全家從藝起發光「被離開」後，不論協會或是宋逸民夫妻，對於所傳的訊息都是採不予理會的態度，如今私下卻積極聯繫，讓他百思不得其解，對此，網友紛紛回應：「感覺好像續集又要開始播出了」、「有不當事證就吉下去」、「支持做對的事」、「聽起來也太恐怖了」，阿Ben也在底下回應：「真相！只有一個」。

阿Ben日前透露新年期間收到國稅局執業補稅通知，詢問會計師才得知「不知不覺中曾經在藝起發光領過薪水」，請國稅局調出108和109年間的單據，才發現連老婆及岳父都被藝起發光寫上『執業』領過薪資，為了捍衛清白，已向國稅局檢舉藝起發光逃漏稅一事。