大陸商務部近年積極推進社區消費場景創新，打造便民生活圈建設。大陸商務部新聞發言人束玨婷表示，相關作法是為順應消費多元化、個性化的趨勢，推動15分鐘消費服務圈，打造消費增長新引擎外，也激發市場活力。

中新網報導，大陸商務部16日召開例行新聞發布會。束玨婷指出，近年來，商務部積極推進，會同有關部門先後出臺指導意見和建設指南，在大陸全國確定兩批共80個試點地區。

束玨婷稱，一是重點完善社區消費的供給設施。按照「缺什麼、補什麼」的原則，一圈一策，推動補齊便民服務設施短板，完善生活基本保障類業態和品質提升類業態，例如，讓修鞋、配鑰匙等「小修小補」規範有序回歸百姓生活，讓適老化服務、休閒娛樂等設施更加豐富，使居民生活消費更便利。

其次是重點推動社區消費的場景創新。束玨婷表示，順應消費多元化、個性化的趨勢，推動一刻鐘消費服務圈、養老托育圈、休閒文化圈等各類服務功能更好融合，發展一批智慧商店等新業態，引導便利店、社區超市「一店多能」，拓展便民服務，推廣網訂店送、即時零售等線上線下融合新模式，打造消費增長的新引擎。

束玨婷還稱，還要重點培育社區消費的市場主體。加快發展綜合服務型的商業中心、鄰里中心，鼓勵連鎖企業門店進社區，支持開展社區促消費活動，激發市場活力。

束玨婷說，截至目前，80個試點地區共建設便民生活圈1402個，涉及商業網點28萬個，覆蓋居民社區2766個，服務居民3200多萬人，試點地區生活圈的商業網點佈局更加均衡，設施業態更加豐富，市場主體更加壯大，服務功能更加全面，居民的獲得感不斷提升。

她表明，下一步，大陸商務部將會同有關部門在試點基礎上，開展三年行動計畫，全面推進便民生活圈建設，更好惠及民眾生活。