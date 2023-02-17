晶圓代工龍頭台積電薪水高、福利好，是許多人出社會之後的目標，有台積電員工在網路發文表示，自己每年考績都拿「S-」，等於是考績達標等級中的最低分，並詢問這樣的考績，對未來升遷職是裁員等會有影響嗎？貼文一出引發網友討論。

原PO在Dcard發文透露，每年考績都拿「S-」，已經盡所能了但情況都沒改變，雖然老闆都鼓勵他別氣餒，但心裡很不是滋味，詢問其他從事科技業的網友，如果每年考績都被打「S-」，對升遷職等會有影響嗎？或是否在公司裁員時會被視為第一目標？

有過來人說，「我之前連拿兩次S-，錯過調薪，薪水直接比新人低，但要扛很多鳥事」、「學長我也拿S-，簡直像被打入永不超生的地獄」；另有不少網友認為原PO長官背後意涵是希望他自行離職，「在逼你走了，分紅少2/3，就表示你年薪少別人一半以上，同樣被幹到爆，別人領你一倍多，你忍的下去？」、「給幾次S-就是在暗示你該走了」、「第一年拿S-正常，但如果持續三年都S-要注意了」。

根據了解，台積電的考績分為4個等級，從優至最差分別是O（Outstanding，傑出）、S（Successful，達標）、I（Improvement needed，需要加強）、U（Unacceptable，未達標），考績O約佔公司員工1成，S又細分S-、S、S+等3級，S占比高達8成多，I和U約5%左右。