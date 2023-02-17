現在不少人受到便秘問題所苦，一名網友苦惱地說，想培養每天早上大便的習慣，但試了喝水、按摩、吃益生菌或高纖蔬菜都沒有用，引起網友討論，不少過來人笑說，想要大便不用這麼麻煩，每天早上來杯早餐店奶茶或是美式咖啡就可以解決了。

一名網友昨在PTT上發文詢問，到底要怎麼樣做，才能夠一早起床就想大便，坊間流傳的偏方他都試過了，包括每天早上喝500毫升的水、散步30分、吃完早餐按摩腸道、吃益生菌、吃自製優格和吃高纖蔬菜。他只差吃洋車前子這種等於瀉藥的東西沒嚐試過而已，但不管怎麼樣都沒有辦法在早上固定的時間拉屎。

原PO表示，他每次想上大號，幾乎都是莫名其妙的「腸躁症」發作，然後就會緊急衝到廁所裡面，真的他感到非常困擾。而且他的糞便總是很細、又很會黏馬桶，讓他很擔憂這該不會是大腸癌的前兆？

貼文引起網友討論，不少人認為如果想要靠著飲水或食物培養便意，應該每天要固定時間，讓腸胃道習慣。另有許多過來人表示，原PO的方法用錯了，早上起床靠兩招就可以輕鬆想便便，包括喝早餐店的大冰奶，或是直接灌一杯美式咖啡。「萬用的早餐店大冰奶可以幫你」、「我早上喝黑咖啡，喝完10至15分鐘就去拉了」、「喝早餐店冰牛奶，屎就滾出來了」、「認真推，大冰奶或黑咖啡」。

營養師宋明樺表示，早餐店奶茶可能引起腹瀉的3大原因，首先是冰塊不乾淨，加到含糖奶茶中，導致大腸桿菌滋生，引發腹瀉；也有可能是對奶精敏感，但喝鮮奶茶就沒事；最後則可能是乳糖不耐症。

另胃腸肝膽科醫師張振榕也曾在節目上分享，約有25％的人喝完咖啡20分鐘就會想上廁所，因為咖啡化合物會讓人產生便意，但若仰賴喝咖啡來跑廁所，養成習慣後，很容易造成腸道麻痺，一旦停喝就會大不出來。