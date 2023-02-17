美系外資認為，壽險業在今年下半年會迎來更好的基本面，而近期的最大風險就是「股息分配」。但昨天金管會為了這道「風險」開了綠燈，減輕投資者對「配息失望」的擔憂。

金管會今（16）日宣布，金控研議以法定盈餘公積或資本公積按股東原有股份之比例發給現金，已請金控公司審慎評估必要性及妥適性，提報董事會充分討論。換言之，金控動用「老本」配息只需「董事會自行決定」，配息後，各金控財務條件還是要符合規定。也就是是不鼓勵但是也不禁止。

金管會表示，金融機構財務健全性攸關社會大眾權益，股利政策應採穩健原則，以符合可持續性發展需求。法定盈餘公積及資本公積是長期且穩定的資本來源，用以承擔未來營運風險，故發放現金股利原則上應以當年度獲利為基礎。為使金控公司未來年度以法定盈餘公積或資本公積發給現金有一致遵循的基礎，金管會將研議相關規範原則，最快估今年6月研議。

富邦金元月獲利60.84億元，雖較去年同期年減逾7成，但和去年12月虧損154.92億元相比，今年元月轉虧轉盈，每股稅後盈餘（EPS）為0.49元。國泰金擺脫防疫險拖累，自結今年1月稅後盈餘為17.3億，EPS為0.11元，1月獲利年減89.89%，主要反映今年1月台幣大幅升值匯兌損益波動，以及去年同期投資收益基期較高。