航空股今天壓回整理，航運股中以軍工概念股相對較強，觀光飯店族群持續走高。台新主流基金經理人張格靜表示，1月以來，台股強漲約1500點，其中台積電法說會激勵市場，投資人也以利空出盡解讀美股財報，科技股表現強勢。

展望後市，美股、台股財報持續出爐，庫存持續調整族群仍將面臨財報考驗，且雖庫存調整即將告段落、獲利年增率即將邁入最差時刻，但需求面未見明顯反轉向上訊號，且雖然FOMC會議2月升息幅度放緩至1碼，但仍不可忽視Fed打擊通膨決心，預期其言論不至於過於鴿派、甚至將維持偏鷹立場，加上技術面而言大盤已強彈至年線位置，預期將面臨壓力，整體而言認為台股在1月大漲後，2月盤勢將偏震盪。

類股操作上，大陸正式解封後，觀光、鋼鐵、航太概念股有機會回溫，較不受景氣影響且有政策推動的儲能、再生能源個股，以及接下來2022年報陸續出爐，基本面落底、財報有望利空出盡且位階不高的科技股等，都是可關注族群。