上週五大泛用樹脂報價漲多於跌，ABS大漲逾4%漲幅最大，PS上揚2.44%，LLDPE上漲3%最強，LDPE上漲1.85%，PVC、EVA及HDPE持平，僅PP下跌2.07%。

台塑認為，由於春節期間加工廠比上游原料廠停工時間較久，預估年後原料庫存偏高，不過，隨著大陸下游加工廠陸續復工，客戶回補庫存，且民眾恢復正常生活，終端需求增加，加上印度市場需求優於預期，此外，3月起進入塑料季節性需求旺季，石化產品價格看漲。

法人分析表示，近期塑化產品報價普遍漲多於跌，延續先前落底回升格局，主要即反映大陸解封後利需求回溫，但中下游庫存偏低，故回補庫存需求增加。除此之外，農曆年期間大陸疫情發展可控，內需消費活絡，疫情擔憂逐步消退，農曆年後需求復甦力道轉強，看法偏向正面，可關注具備基建題材的PVC及大陸碳中和政策題材，太陽能安裝潮的EVA兩個產品線。

另外，由於大陸EVA廠商包括燕山、泉州石化、浙江石化及天利高新於2月有停車檢修計畫，EVA產量減少，加上太陽能多晶矽原料價格下跌，提振太陽能安裝需求轉強，太陽能級EVA需求回溫，整體供需轉佳，有利EVA報價未來續揚，且太陽能裝設需求的長期成長趨勢持續，相關受益各股包括台塑、台聚、亞聚以及華夏。