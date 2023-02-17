拜登在白宮記者會上表示，我們還不知道這三個物體是什麼，但目前沒有任何跡象顯示它們與中國的間諜氣球計畫有關，或者它們是來自任何其他國家的監控工具。

近幾日來，來自國會民主黨與共和兩黨的壓力日益升高，兩黨議員認為拜登應該親自向美國人民說明政府從那個被擊落的間諜氣球中取得什麼資訊，以及為什麼他之後又下令派出美國戰機擊落另外三個空漂飛行物。

拜登解釋，在那個中國氣球之後，美國軍事防禦雷達提高了靈敏度，以在美國和世界各地找出更多緩慢移動的物體，因此軍方才在阿拉斯加、加拿大和中西部休倫湖上空追蹤到了三個不明物體。「考量這對民航交通可能造成危害，以及不能排除敏感設施可能遭到監控的風險，所以我下令擊落這三個物體」。拜登並表示，白宮已經找回中國氣球上的關鍵監控技術。

至於另外三個不明飛行物體的碎片是否也已被尋獲，目前尚不得而知，也不清楚這些相關作為將持續多久。

在擊落間諜氣球後，美國在上周以涉嫌參與中國的全球空中監控計畫為由，宣布對六家中國軍事與航空技術公司祭出制裁。本周四北京當局宣布將對美國主要國防承包商實施制裁，顯然是對美國的行動進行報復。

拜登周四在發言時試圖緩和這全球前二大經濟體之間的緊張關係。一些專家認為美中之間的緊張關係幾乎來到了歷史高點。

拜登表達希望與中國國家主席習近平對話以查明真相的意願，並表示美方尋求的是競爭，而非與中國爆發衝突，「我們不是在尋求一場新冷戰，我們會競爭，且會負責任地控制好這場競爭，以免它演變成為衝突」，「這次的間諜氣球事件，凸顯出兩國外交與軍事人員保持對話暢通的重要性」。