高雄全家海神職業籃球隊總教練喬伊斯本屆明星賽將執掌「Infinity」兵符，這是他生涯第二度擔任明星賽教練，曾三度參與過明星賽的他，笑說會讓球員盡情表現，神隊友拭目以待。

「很榮幸能擔任明星賽教練，謝謝台灣球迷！」高雄全家海神隊主帥喬伊斯過去三度於澳洲NBL明星賽亮相，1988年與1989年以球員身分參與，2006年則是執掌兵符。

回憶過去參與明星賽經驗，喬伊斯表示由於NBL明星賽有贏球獎金，娛樂效果與內容兼具，令人永生難忘，「我們受到搖滾明星般的禮遇，有一年我是聯盟助攻王，場上就是助攻隊友，上演灌籃秀或空中接力，非常有趣！」

本次身為Infinity隊總教練，喬伊斯的執教準則就是「讓球員盡情秀！」，「我很喜歡我們的隊名Infinity，有來自六隊的好手，包括海神隊的于煥亞、林任鴻、庫薩斯及邱子軒都在其中，另外還有霍華德。相信許多球迷進場就為一睹他的風采，我保證會讓球迷大飽眼福。」

對在Beyond隊的布銳克曼、胡瓏貿，喬伊斯也有話要說：「希望他們比賽中有好表現，但勝利會是由我帶走！」

高雄全家海神隊除了6名球員入選明星賽，射手于煥亞、吳曉謹也將在三分球大賽亮相，與聯盟頂級射手一較高下。

于煥亞曾蟬聯SBL第13與第14季三分球大賽冠軍，本次將挑戰台籃首位三分球大賽「三冠王」，吳曉謹本季板凳暴徒擔當，期待展現微波爐手感，在出手第一點就能搶得先機。

吳曉謹笑說，三分球大賽志在參加，目標闖進決賽輪次。于煥亞則透露，三分球大賽最重要是掌握時間與節奏，有把握的點放花球，平時也會意象訓練，「希望能捧回第三冠，我就可以從三分球大賽退休了！」