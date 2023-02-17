今天上午9時8分在台北市北投區發生芮氏規模3.1地震，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，初步推估為溫度較低的地下水遇到岩漿庫體積改變後引起，「不是火山噴發前引發」，且該類地震其實每隔數小時都會有，只是多數為無感地震，20年統計發現規模3.0以上有17次，上一次為2021年。

本次地震雙北市最大震度皆為三級。

陳國昌說，該類型地震餘震機率低，且非火山噴發前引起，民眾不用過度恐慌。