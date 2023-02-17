汪小菲去年正式認戀張穎穎，未料今年初兩人分手，不久後又傳汪小菲挽回戀情成功，引來台灣狗仔葛斯齊在過年後曬出汪小菲新一波親妹照片，喊話要張穎穎想清楚。近日，網上傳出一名女子跟汪小菲約會照片，網友猜測該女是張穎穎，引來她本人出面澄清不關她的事，她人現在在泰國，並強調自已說分手就真的分手了，汪小菲無縫接軌的行為算是「正常」。

張穎穎日前高調宣布和汪小菲分手，並批評張蘭玩兩面手法，造成她很大壓力，之後眼尖網友發現汪小菲現身安徽合肥，和張穎穎打卡的位置差不多，疑似正極力挽回對方，張穎穎隨後發開心慶生文，疑指遇到對的人很重要，引來網上瘋傳兩人上演大復合。

葛斯齊先前抖出汪小菲新一波親密照。（圖／中時資料照片）

見此，葛斯齊在農曆新年後拋出汪小菲新一波和其他女生的親密照，並強調都是在張穎穎和他交往期間內所拍，呼籲張穎穎想清楚，「不是都說摩羯座女生最理性、聰明、識大體嗎」，而葛斯齊的喊話真的見效，今張穎穎高調表示：「我說分開了就是分開了，別侮辱我了」。

近日，汪小菲突然剃了平頭，疑似想要藉著頭髮「懺情」，今網上流出一張一名擦了紅色指甲油的女子跟平頭汪小菲約會的照片，有網友見此留言猜該女就是張穎穎，而張穎穎也親自回應：「我說分開了就是分開了，別侮辱我了，我在泰國~無縫銜接對他來說也是再正常不過的事情，祝福」，引來網友回應：「可張穎穎ip不是顯示廣東嗎」、「是不是不知道微博顯示ip啊，張穎穎不會還有助理吧」、「震驚，泰國什麼時候歸廣東了？」、「他為什麼交的女朋友全部都喜歡拍照」、「精力旺盛」。