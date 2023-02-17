台北市立動物園昨日有參加畢業旅行的男童，因為重心不穩，跌落穿山甲館蓮花池，所幸急忙將人拉上來，動物園發言人曹先紹17日表示，當下馬上檢查孩子傷勢，幸而沒有太多外傷，他也呼籲，走逛動物園時盡量別邊使用手機而不注意環境，才能減少意外發生。

曹先紹說明，昨日確有接獲畢業旅行的學童不小心落水的通報，現場人員馬上幫忙把人拉上來，幸好穿山甲館的蓮花池水深只有五、六十公分，小朋友並沒有太大傷勢，後來直接送到聯合服務中心的醫護室，檢查傷勢及吹乾孩子的衣物，並幫忙將孩子遺落在水池內的錢包找回來。

曹先紹也說，當時也調閱館內監視器，了解當下的情況，從影像觀察到小朋友站在不適合坐下來的區域，跟同學邊聊天時邊使用手機，才導致重心不穩滑落，這也是動物園內頭一遭有落水意外發生。

曹先紹呼籲，雖然館內有很多解說牌或標示，但若走逛時注意力不集中或使用手機沒注意路況，還是可能發生類似意外，希望大家在走逛時能多留意，減少意外發生。

此外，保育員也常要幫忙遊客撿拾掉落在柵欄內的物品，包括帽子、玩偶、手機、照相機等，通常是遊客沒注意或是手滑而掉落，也請民眾留意，發生掉落物品狀況可通知服務中心，會盡快請保育員尋回。