台中巿市長盧秀燕上屆上任後推動「中台灣區域治理平台」，這屆擴大合作，加入新竹市共8縣市參與，16日舉行啟動儀式。（資料照／張亦惠攝）

中台灣區域治理平台加入新竹市共8縣市參與，16日舉辦啟動儀式。（資料照／張亦惠攝）

台中市市長盧秀燕力推「中台灣區域治理平台」，如今更達跨黨派、8縣市規模，昨（16）日舉辦平台啟動儀式，盧市長儼然「共主」氣勢，也被聯想到有意出征2024總統大位。南投縣縣長許淑華則表示，是否問鼎大位必須看個人意願、黨內提名機制、社會反應等；但就人選而言，她認為盧市長與新北市市長侯友宜「兩者都很優秀」。

許淑華昨日與嘉義市市長黃敏惠、雲林縣縣長張麗善、彰化縣縣長王惠美、苗栗縣縣長鍾東錦、新竹市市長高虹安、新竹縣縣長楊文科，一同出席由盧秀燕市長號召成立的「中台灣區域治理平台」，8人一字排開，氣勢相當盛大。

許淑華接受香港媒體《中評社》訪問表示，盧秀燕跟侯友宜都被點名參選2024總統，這是因為兩位市長的整體施政表現、市民滿意度都非常高，支持者對他們會有期待，甚至許多黨內同志也會有相關想法，這些都無可厚非。

針對盧秀燕、侯友宜不斷被力拱參選，許淑華強調，最重要的是「個人是否有意願」，畢竟這種事得要尊重當事人意願，不然旁人如何力拱都沒用；再來是黨內提名機制要盡早確立，目前提名機制不明，還有現在有幾位在枱面上的潛在人選，甚至還包括非國民黨籍者，中央是否啟動相關的合作模式，也有待定奪；社會反應也很重要，盧、侯兩位市長都有各自的支持者，也都在去年九合一大選獲得超高票、各行政區全拿佳績，故如何找到最具備大眾共識的人選，這也是關鍵點。