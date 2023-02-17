感染人類乳突病毒（HPV）是罹患子宮頸癌的主因，目前政府補助國中女生接種HPV疫苗，針對111年入學的國中女生，即將在3月份展開第2劑校園接種，國民健康署和醫師提醒，HPV病毒平均潛伏5到10年才發病，最好在病毒入侵前打滿兩劑，以獲得完整保護力。

國健署長吳昭軍指出，子宮頸癌是少數可用疫苗預防的癌症，國內自107年12月起全面推動國中女生接種HPV疫苗，107年入學國中女生接種率為77.6％，108年入學國中女生接種率達88.1％，109年入學國中女生接種率達86.6％，110年入學國中女生接種率已達92.0％。

教育部國民及學前教育署學務校安組長葉信村表示，透過班會、親師生座談會等公開場合，以及學校衛生相關網頁來宣導，提升家長和學生對於HPV疫苗的認知；盼透過校園接種HPV疫苗，一同保護孩子避免日後遭受子宮頸癌的威脅。

國健署癌症防治組長林莉茹說明，HPV疫苗可預防7成以上的子宮頸癌，世界衛生組織（WHO）建議針對9到14歲、尚未有性行為的女性提供接種。接種前應充分了解疫苗相關資訊，並簽署同意書，接種時由醫療專業人員進行健康評估後接種，並原地觀察30分鐘以觀察是否有不良反應，如有相關疑問可撥打免費諮詢服務專線0800-883513。

台灣兒科醫學會秘書長彭純芝建議，接種前盡量放輕鬆，保持愉悅心情，可避免緊張而發生暈針；施打前如有不適症狀，應主動向醫師說明以利評估，如果有發燒、感冒等症狀則建議延後接種。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈提醒，目前市面上有3款HPV疫苗，都是以DNA重組技術製成，不是將病毒直接打進人體，因此不需擔心接種導致感染。由於HPV病毒會在體內潛伏平均5到10年，最好趁病毒還沒進入人體、越早接種越好，「如果錯過了國家補助，將來要多花1萬元自費接種！」

台灣疫苗推動協會秘書長呂俊毅指出，過去日本曾出現「痛痛女孩」的案例，但後來已證實這些症狀和HPV疫苗無關；目前全球有100多國都將HPV疫苗列入常規接種，至今已接種幾十億劑，顯示它是有效且安全的疫苗，請民眾安心接種。