首赴立院報告！國民黨團佔領議場杯葛 陳建仁曝「心情」：讓我有說明機會 @ChinaTimes ​

行政院長陳建仁今天首度到立法院施政報告並備質詢，國民黨多位立委一早已經佔據備詢台，杯葛不讓陳建仁上台報告，對此，民進黨立委鄭運鵬表示，國民黨占領主席台是在預期內，但還是非常遺憾，他說，朝野協商時，國民黨高興的簽名，而我們是主人、院長是客人，結果國民黨卻設了一個坑，這是不禮貌的，希望等下跟國民黨協商可以迷途知返。

立法院於今開議，陳建仁也首度到立法院施政方針及施政報告及備詢，不過國民黨團一早就霸佔議場，杯葛陳上台，高喊要普發1萬元現金，還稱這是民進黨的慣例。鄭運鵬反擊表示，2月17日院長施政報告日期，是立法院朝野協商的共識，國民黨也很高興在協商簽名我們是主人、院長是客人，總不能主人辦了一個邀請，結果國民黨態度變成設了一個坑，國民黨身為主人就失禮了。

鄭運鵬指出，第二點遺憾是看了國民黨的標語和訴求內容，每件都可以在總質詢就能跟陳建仁質詢找到答案，他們又犯了老毛病，不走正常權益，不走質詢這條路，霸佔議場，也不發言，更放棄權益總質詢。

鄭運鵬說，如果今天陳建仁能順利上台報告，國民黨所有訴求，反而能得到答案，這才是在野黨該做的，設了一個局邀請院長來，不盡到主人的責任是不禮貌，很遺憾也很無奈。

此外，鄭運鵬指出，國民黨訴求是一定要發1萬元，不然不會讓陳建仁上台，公共政策本來就有不同理解，這個可以辯論，也可以質詢的時候談，國民黨在特別條例版本，沒有對大眾運輸做補貼，沒有要對弱勢家庭做補貼，我們的政策可能跟國民黨不同，但需要幫助的人和升級的產業照顧比較多。

鄭運鵬透露，國民黨也跟著行政院的腳步，將勞健保的補助也加進去了，但要升級的產業，國民黨都當作沒看到，一定要把所有的錢不幫助學生和企業也不幫助住宅正義，拿去發掉，這是很便宜行事的在野黨。

鄭運鵬痛批，這些都可以在總質詢時提出來，國民黨不走正途，而走杯葛，這不是國會在野黨的作為，看到他們說法很好笑，說是民進黨的慣例，就是找不到正當理由今天佔主席台理虧，才推給民進黨，民進黨哪次這樣做？

鄭運鵬說，國民黨一直牽拖，不知道如何下台，今天他們上去後，不知道要撐到什麼時候，但希望盡量第一次施政報告大家可以平順合理狀況下，讓陳建仁院長展現施政抱負跟大家說明，陳建仁跟副院長鄭文燦是願意溝通溫暖的人，希望等下跟國民黨協商可以迷途知返，趕快讓院長施政報告。

鄭運鵬強調，無理取鬧的做法，就算我們擔心也沒有用，所以等下協商盡量大家講道理，這種很難形成慣例，找不到杯葛的理由才說是民進黨的慣例，他覺得國民黨還可以再想想看。