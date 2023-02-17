美國參議院來自民主、共和兩黨的參議員日前重新提出一項法案，法案要求將由中共控制的香港駐美國經貿辦事處關閉。

美國之音報導，國會參議員盧比歐（Marco Rubio）辦公室當地時間2月16日發表聲明說，香港經濟貿易辦事處（HKETO）是香港特別行政區駐美國的官方代表處，享有一系列特權、例外和豁免。

聲明說，香港駐美經貿辦當時被授予這些特權的前提是，香港不受中國共產黨的威權控制。但是，北京2020年在香港實施了嚴厲的《香港國安法》之後，這一現實發生了變化。

盧比歐之前推出的兩黨法案《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）頒佈後，美國已經不再承認香港的自治地位。

共和黨籍的國會參議員盧比歐和民主黨籍的參議員默克利（Jeff Merkley）再次提出這項叫做《香港經濟貿易辦事處認證法案》（Hong Kong Economic and Trade Office （HKETO） Certification Act），以重新評估香港失去自治地位後美國對該機構的承認。

盧比歐說，隨著中國繼續破壞香港的民主和自治，我們必須確保，如果香港經貿辦事處不再享有外交豁免權，那麼其特權將被取消。默克利也表示，香港從一個開放的社會轉變為北京專制控制下的另一個中國城市，因此失去了單獨對待香港經濟貿易辦事處的理由。