嘉義市新科議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節今到嘉義市立棒球場為中華隊加油打氣。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠今帶著水果、特色伴手禮，代表嘉義市獻上鼓勵，並將把刻有「強棒出擊」的檜木雕刻送給中華隊。（呂妍庭攝）

中華隊則回贈簽名球給嘉義市長黃敏惠。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠特地前往為球員加油打氣，嘉義市新科議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節也到場。（呂妍庭攝）

在教育處長林立生說明下，田慎節也深入了解市立棒球場現況。（呂妍庭攝）

2023世界棒球經典賽將在3月分開打，中華職棒大聯盟選定嘉義市立棒球場，安排中華隊與台鋼雄鷹、統一7-ELEVEn獅進行兩場練習賽，今嘉義市長黃敏惠特地前往為球員加油打氣，嘉義市新科議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節微露乳溝，以一身可愛又微性感裝扮現身球場，讓中華隊選手忍不住驚呼「好可愛」，小小噪動一番。

中華職棒安排中華隊17日、21日在嘉義市立棒球場舉辦賽前的練習賽，雖練場賽未開放觀眾進場、安排轉播，黃敏惠今仍帶著水果、特色伴手禮，代表嘉義市獻上鼓勵，並將把刻有「強棒出擊」的檜木雕刻送給中華隊，祝中華隊旗開得勝，秉持KANO永不放棄的精神，一路打出好成績，進軍日本東京巨蛋，決戰美國邁阿密，也呼籲所有球迷一起為中華隊加油。

田慎節雖未致詞，亮麗現身仍吸引球員目光，聽到球員說「好可愛」，田慎節露出不好意思的笑容，而在教育處長林立生說明下，田慎節也深入了解市立棒球場現況，林立生說，市立棒球場在2021年爭取到體育署1.2億元的整修經費，將設備重新整建，今年市府也編列250萬草皮的維護、整修，就是希望有更多賽事來嘉義市舉辦，也吸引球迷進場為球員加油。