2023世界棒球經典賽將在3月分開打，中華職棒大聯盟選定嘉義市立棒球場，安排中華隊與台鋼雄鷹、統一7-ELEVEn獅進行兩場練習賽，今嘉義市長黃敏惠特地前往為球員加油打氣，嘉義市新科議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節微露乳溝，以一身可愛又微性感裝扮現身球場，讓中華隊選手忍不住驚呼「好可愛」，小小噪動一番。
中華職棒安排中華隊17日、21日在嘉義市立棒球場舉辦賽前的練習賽，雖練場賽未開放觀眾進場、安排轉播，黃敏惠今仍帶著水果、特色伴手禮，代表嘉義市獻上鼓勵，並將把刻有「強棒出擊」的檜木雕刻送給中華隊，祝中華隊旗開得勝，秉持KANO永不放棄的精神，一路打出好成績，進軍日本東京巨蛋，決戰美國邁阿密，也呼籲所有球迷一起為中華隊加油。
田慎節雖未致詞，亮麗現身仍吸引球員目光，聽到球員說「好可愛」，田慎節露出不好意思的笑容，而在教育處長林立生說明下，田慎節也深入了解市立棒球場現況，林立生說，市立棒球場在2021年爭取到體育署1.2億元的整修經費，將設備重新整建，今年市府也編列250萬草皮的維護、整修，就是希望有更多賽事來嘉義市舉辦，也吸引球迷進場為球員加油。
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