太陽前老闆薩沃爾（Robert Sarver）過去因時常貶低旗下女性員工、歧視公司內部少數族群，聯盟經調查後處以禁賽一年、罰款1000萬美元做為懲罰，但不少人認為處罰太輕，薩沃爾在輿論壓力侵襲下，只能宣布忍痛出售太陽及WNBA球隊水星。根據《每日郵報》報導，確定與太陽分手的薩沃爾特別向前員工發放2萬美元（約新台幣60萬7578元）獎金，做為離開球隊的道別禮。

美國最大地區性貸款銀行United Wholesale Mortgage（UWM）執行長伊許比亞（Mat Ishbia），以22.8億美元的價格收購了太陽57%的股權，成為了太陽的新任老闆，伊許比亞上任後所經手的第一個動作就是交易換來杜蘭特（Kevin Durant），讓太陽重回總冠軍競爭者的行列。

除了向過去為自己打拚的員工發放獎金，薩沃爾還捐贈了500萬美元到太陽的慈善基金會。不過並不是所有太陽員工都能獲得2萬美元獎賞，除了必須是正職員工外，還得在去年2月16日前任職，預計將有多達250至300位員工受惠。

薩沃爾在2004年以4.01億美元買下太陽及水星，創下聯盟當時的收購紀錄，如今再將2支球隊以40億美元出售給伊許比亞，薩沃爾掌管球隊將近20年的時間，個人收入翻了將近10倍之多，薩沃爾此次發放離別獎金的行為，可能是為了挽回跌落谷底的形象。