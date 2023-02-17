某法院的許姓男法警，4年前要求一名金融機構派駐在法院支援的女銀行員與她互加LINE好友，他瘋狂傳訊後遭她封鎖，他又在臉書留言騷擾辱罵，許男被依違反性騷擾防治法裁罰2萬元，他不服提告，台北高等行政法院認為他有性騷擾之行為，駁回他的訴訟。可上訴。

彭姓女子在2019年間被任職之金融機構派駐在法院支援，期間許男經常到她值班櫃台攀談，她要遷調前，許男藉機要求與她互加LINE好友，其後他多次以LINE傳訊息予她，她先是「已讀不回」後來直接在LINE APP上將許男封鎖。

許男於是在彭的臉書上以私人訊息留言「不理我，到時我就跑去找你換錢」又留言「渾球」，但她都未查看、無回應。2020年3月11日許男還前往她工作地點外等候，嗣見她午休外出用餐，即跟隨攀談並追問她為何不回訊息，致她心生畏懼。

2020年8月初，彭女再度奉派至法院支援，許男又前來搭訕，她則冷淡回應，迄同月9日晚間她檢查臉書未讀訊息時，發現許的留言乃是出性騷擾申訴。許男遭性騷擾防治委員會審認性騷擾事件成立，被處罰2萬元罰鍰，他不服提告。

北高行政法院認為，許的行為對彭女有性騷擾之行為，已堪認定，裁處罰鍰2萬元，於法均無不合，許的訴訟請求沒有理由，判決駁回。可上訴。