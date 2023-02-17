香港信報報導，傳易會滿將傳調任銀保監主席，長期在工商銀行任職的易會滿熟悉商業銀行的經營和監管政策。易會滿在2019年出任證監會主席，期間推出上海科創板並試點註冊制，擴大外資投資銀行在大陸境內的投資准入，並擬將註冊制改革進一步推廣至主板。

吳清現年57歲，為中共第二十屆候補中央委員，在2018年出任上海市副市長之前，吳清曾擔任上海證券交易所理事長近兩年的時間，此前也在證監會擔任過多個職位。