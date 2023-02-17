土耳其、敘利亞震災進入第12天，已經造成近4.4萬人不幸罹難。黃金救援時間早已過去，重機具也進入部分災區進行開挖，不過搜救隊伍仍不放棄，經過248小時再傳出好消息。

根據CNN報導，搜救隊16日在土耳其震央附近的卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）救出一名17歲少女歐梅茲（Aleyna Olmez），立刻將她送往當地醫院。經過醫生初步診治，歐梅茲的健康狀況無虞，甚至能正常說話，讓所有人感到既驚訝又激動。醫生表示，歐梅茲的體溫正常，腎臟也能維持良好運作，推斷她過去10天卡在廢墟中，沒有進食喝水，缺乏熱量的情況下，卻還能夠存活，或許就是因為「動彈不得」，能量消耗不多，因此保住了性命。

同一天，也有另外一名30歲婦女克勒奇（Neslihan Kilic）和12歲男孩哈拉比耶（Osman Halebiye），分別在受困258和260小時後獲救。克勒奇的家人激動向記者表示，他們甚至已經準備好她的墳墓。

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 29 yaşındaki Neslihan Kılıç, depremin 258. saatinde kurtarıldı https://t.co/gysxsC0UCk pic.twitter.com/LEAeBhfDKP — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 16, 2023

根據阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）報導，遇到地震受困時，身邊是否有水、有足夠空間可以呼吸，以及受困地點的溫度，決定了一個人能否順利撐過難關。此外，年齡和身心狀態也很關鍵。在有同伴彼此加油打氣的情況下，存活的機率將大大提高，例如日本311大地震中，一名80歲奶奶因為有孫子陪伴，兩人在受困9天後雙雙獲救。