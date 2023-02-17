青花菜營養價值高，不過在高溫烹煮過程，某些營養素也會跟著流失。近年科學家發現，青花菜種子中含有大量「蘿蔔硫苷」，具有抗氧化效果，可用於保健食品、飲料等。食藥署今預告訂定「食品原料青花菜種子萃取物之使用限制及標示規定」草案，要求業者註記警語，避免孕婦、兒少等敏感族群食用，成人每日最多攝取115毫克。該預告期限為自預告日的次日起共60日，最快今年6月上路。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，蘿蔔硫苷具有抗氧化效果，在青花菜本身就有，不過在加工、烹煮過程中，蘿蔔硫苷會流失。近年來，科學家發現青花菜種子的蘿蔔硫苷含量最高，便從種子裡頭萃取出來，美國、加拿大等國家都已納入管理。食藥署經過專家審查評估安全性後，決定跟進國際。

根據「食品原料青花菜種子萃取物之使用限制及標示規定」草案，青花菜種子萃取物，係以青花菜種子經熱水萃取及過濾後，取得之濾液再經活性碳處理、離心、過濾、濃縮及噴霧乾燥等步驟製得，限成人使用，每日食用限量為115毫克。

業者若使用青花菜種子萃取物作為食品原料，用於保鮮食品、飲料等，應標示「未滿18歲者、孕婦、授乳者及甲狀腺相關疾病 患者應避免食用」及「服用抗凝血劑 及癌症患者，在使用前須先諮詢醫療 人員」的警語字樣。

廖家鼎說，兒少、孕婦、哺乳者不能吃，不是因為有什麼副作用或醫學證明會有危害，而是蘿蔔硫苷屬於新穎的食品原料，應主動保護敏感族群，給正常成年人使用比較安全。如未來有科學實證顯示敏感族群可用，或國際間管理規定有修正，食藥署也會滾動式調整。相關草案預告期自預告日的次日起共60日，最快今年6月上路。