「臺海安全論壇」17日在台北召開，會中公布最新「臺海安全民意調查」。調查結果顯示民眾對蔡總統執政之兩岸政策不滿，不滿意度達52.6％。民眾亦認為蔡政府未做好因應大陸軍事威脅的準備。另對「九二共識」的認知情形分歧。但較信任國民黨推動兩岸關係。

此民調由「21世紀基金會」邀集多位相關領域學者完成問卷題目設計後，委由典通公司於今年1月1-4日間，以臺閩地區22個院轄市及縣市 (含金門馬祖)20歲以上的「市區電話」用戶為對象(市話908戶)，另也將「手機」使用者納入訪問(302位手機使用者)，改善民調不易觸及20-30歲民眾的偏誤現象。

21世紀基金會表示，這項調查主要針對美、中兩強對台友善程度、兩岸關係的發展趨勢、兩岸爆發戰爭的可能性，及民眾的可能因應、國軍作戰整備程度認知等，以及當前台灣所面臨兩岸及國防重要議題，隨機抽取樣本受訪，並就所獲樣本受訪者的性別、年齡、教育程度及所在縣市等變項，以「多變數反覆加權法(raking)」，確保調查的品質。

調查結果重點如下：

兩岸關係與兩岸政策

一、 民眾對蔡總統執政之兩岸政策不滿

民眾對蔡英文總統執政期的兩岸政策滿意度，39.6％表示滿意，52.6％表示不滿意；另有7.8％受訪者無反應(包含拒答、看情形、無意見、不知道)。

二、 多數民眾認為兩岸敵對或不友善的氛圍濃厚

1.高達82.0％的受訪者被詢及這一年來中國大陸對臺灣的態度時，以「越來越不友善」回應，只有6.8％表示這一年來中國大陸對臺灣的態度「越來越友善」。其中，20 歲~未滿 30 歲、研究所以上教育程度、居住於雲嘉南地區的受訪民眾，認為中國大陸對臺灣「越來越不友善」的百分比明顯較高。

2.本調查發現，如以0到10(0 分=非常敵對，10 分=非常和平)評估兩岸之間和平(或敵對)的程度，多數受訪民眾顯然認為當前兩岸敵對氛圍明顯 (平均3.7分)；只有兩成左右(23.3％)給予5 分，14.7％認為非常敵對(0 分)。

三、民眾較信任國民黨推動兩岸關係

32.4％民眾認為交給國民黨推動兩岸關係比較放心，22.4％的民眾認為交給民進黨比較放心，4.3％表示都放心，而18.4％表示都不放心；另有12.2％受訪者無反應(包含拒答、看情形、無意見、不知道)。

四、民眾對九二共識的認知情形分歧

調查顯示，民眾對九二共識的認知情形呈現分歧，27.4％表示九二共識為一中各表，10.4％表示九二共識為一中原則，31.5％表示九二共識為一國兩制，並有9.6％堅持沒有九二共識。

大陸軍事威脅與臺灣備戰因應

一、民眾認為蔡政府未做好因應大陸軍事威脅的準備

民眾認為蔡英文政府是否做好因應中國大陸軍事威脅的準備，41.4％表示有準備，49.9％表示沒有準備；另有8.7％受訪者無反應(包含拒答、看情形、無意見、不知道)

二、國軍獨立作戰能力尚未獲肯定

有64.9％的受訪者不同意國軍能靠自己力量保護臺灣，表示同意者占32.3％。

三、民眾對兩岸之間爆發軍事衝突或戰爭可能性的預估結果分歧受訪者中有47.5％認為兩岸可能發生軍事衝突或戰爭，卻也有46.9％表示不可能。

四、延長役期決策廣受支持

調查顯示，關於役期延長這樣一個政策的轉折，有79.0％的民眾，支持政府透過修法將兵役時間由四個月延長為一年(即使家中「有未滿18歲小孩」的受訪者表達支持的也有78.5％)；表示不支持的則有16.0％。

五、兩岸發生戰爭時，民眾自我與其親友應對的反應分歧。

有30.7％受訪者表示，如果兩岸真的發生戰爭，民眾與其親友會「順其自然」；而願意積極「抵抗」(21.6％)甚至「從軍」(4.9％)者約占兩成七，表示將「逃離、避戰」者則有17.1％，另有 11.0％回應會「支持政府的決策」；還有一成左右(11.3％)的受訪者「無反應(包含拒答、看情形、無意見、不知道)」。

六、兩岸發生戰爭時，七成五的民眾認為如果兩岸真的發生戰爭，大多數臺灣人會（他者）抵抗

70.5％的受訪者認為如果兩岸真的發生戰爭，大多數臺灣人會加以抵抗，25.2％表示不會；另有 4.3％的受訪者「無反應(包含拒答、看情形、無意見、不知道)」。

七、如果兩岸真的發生戰爭，僅1成民眾認為美國會臺灣出兵來台作戰

民眾對如果兩岸真的發生戰爭，民眾認為美國幫助臺灣的方式，39.4％表示提供武器和物資，13.6％表示不會協助臺灣，10.1％表示出兵來台協助作戰，賣武器或物資（8.9％）、出兵巡邏嚇阻（5.9％）、聯合其他國家對中國大陸進行經濟制裁（2.9％）、免費提供武器或物資（0.8％）、無償提供金錢資助（0.7％）、當和事佬調解中台雙方（0.5％），及提供軍事貸款（0.2％）；另有17.0％受訪者無反應(包含拒答、看情形、無意見、不知道)。

受訪者對於「避戰」策略設計的支持程度

一、 近五成民眾認為應加強和中國大陸的經貿往來

49.8％的民眾表示應增加與中國大陸的經貿往來，35.5％表示應降低與中國大陸的經貿往來，9.0表示維持現狀／不刻意加強或降低經貿關係；另有5.7％受訪者無反應(包含拒答、看情形、無意見、不知道)。

二、 民眾不同意臺灣放棄臺獨，大陸就會放棄武力統一

有31.1％的民眾表示，若臺灣放棄臺獨，大陸就會放棄武力統一，但有高達62.7％的民眾表示不同意；另有6.2％受訪者無反應(包含拒答、看情形、無意見、不知道)。

三、 民眾認為臺灣宣布保持中立，大陸仍不會放棄武力統一

民眾對於「臺灣宣布保持中立可以阻擋中國大陸武力侵略」的同意度，40.0％表示同意，53.7％表示不同意；另有6.3％受訪者無反應(包含拒答、看情形、無意見、不知道)。

21世紀基金會表示，本次民調結果發現教育程度、省籍、年齡、居住地區、政黨傾向等因素，對於許多調查結果，都造成顯著差異的影響。調查結果顯示臺灣民眾對於兩岸關係、台海安全，戰爭和平的看法，有極大的差異。絕對不是一面倒地偏向某一種立場或價值。臺灣社會對於這份民調問題的意見，呈現明顯的分歧與分化。