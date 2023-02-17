在2018年亞運參加輕艇龍舟項目獲得2金1銀的國手陳俞安，16日清晨5時許騎車行經桃園市國際路二段、文中路口，墜入深達14米的施工坑洞身亡。家屬質疑警示不足，桃園市水務局指出，根據監視器畫面，現場工地安全維護機制皆正常運作。

陳俞安號稱「龍舟天菜」，16日清晨因不明原因掉落水務局汙水下水道工程的工作井身亡，家屬質疑警示不足釀災。水務局說，感到非常的遺憾與不捨，根據目前掌握的警方監視器畫面，該工地安全維護機制，包括警示燈、爆閃燈、箱形警示標語及安全圍籬等皆正常運作，相關畫面由警察局交通大隊提供檢察官與家屬查看，後續若有任何需要協助調查的地方，水務局也會全力配合。

桃園警方也說，當事人父親16日至桃園分局交通中隊製作筆錄時，已檢閱過「事發當時現場影片」及相關事故資料，惟因偵查不公開，暫時只能先讓家屬看過並知悉整個事發經過與周邊環境；相關影片已彙整供檢察官偵查釐清，目前已經報請桃園地檢署相驗，警方亦會主動聯繫家屬說明相關進度，家屬如欲再度檢閱影片，警方亦能協助，以確保家屬權益。