經濟部統計處17日公布，2022年第4季電腦及資訊服務業營業額1,522億元，為歷年單季新高，年增16.0％，其中電腦程式設計業1,141億元，年增14.8％，主因企業軟硬體整合設計、5G通訊技術及資安防護等業績攀升所致。

另外，資訊服務業380億元，年增19.7％，主因網站拍賣平台之管理業者積極促銷，加上代客處理電子資料交換及雲端設備服務需求強勁所致。

2022年第4季專業技術服務業營業額1,013億元，為歷年單季新高，年增2.3％，其中管理顧問業290億元，年增3.8％，主因能源、經營及網路通路行銷管理之顧問諮詢業績活絡所致；廣告業及市場研究業雖因聖誕節、世足賽推升廣告量，惟受上年同季比較基數較高影響，營業額469億元，年減0.2％，結束連四季正成長；專門設計業232億元，年增6.5％，主因辦公、住宅之室內裝修及展覽活動設計接案量增加所致；攝影業22億元，年減4.1％，結束連二季正成長，主因商品攝影需求減少所致，惟影像輸出及戶外攝影等業務成長，抵銷部分減幅。

2022年第4季租賃業營業額447億元，為歷年單季新高，年增12.1％，其中機械設備租賃業123億元，年增13.6％，主因半導體設備、營造用及辦公事務機械設備承租需求熱絡所致；運輸工具租賃業302億元，年增12.7％，主因汽機車租賃業者推出優惠專案吸引客群，加以汽車租賃業者多元化經營持續挹注業績成長所致；個人及家庭用品租賃業22億元，年減3.0％，結束連四季正成長，主因自行車、禮服及體育器材設備等用品出租業績衰退所致。