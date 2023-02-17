曾銘宗說，國民黨團今天的陳情和抗爭，取得民進黨團善意回應，國民黨團會在全民協助下繼續努力，捍衛各位權利，隨後便率眾人高喊「普發現金1萬塊！」（游念育攝）

首赴立院報告！國民黨團佔領議場杯葛 陳建仁曝「心情」：讓我有說明機會 @ChinaTimes ​

立法院第10屆第7會期今開議，新任行政院長陳建仁首度赴立院施政報告並備質詢，今早9點準時開議，國民黨團馬上搶占發言台，一字排開站定位，一直到11點30分，立法院長游錫堃才上台宣讀黨團協商結論，最後，游錫堃裁示，2月20日法案和表決處理完成立法程序，請各黨團幹部於2月20日下午2點30分至議場3樓協商。

據了解，朝野協商溝通後，決定下午不繼續討論，陳建仁今則無法順利上台報告，國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，稍早朝野協商時，民進黨團對特別條例空白授權部分已有善意回應，國民黨團要求4件事情來檢驗陳建仁內閣是否溫暖堅韌，包括低薪、能源、長照及勞保，陳內閣必須說明。民進黨團也同意，下禮拜五、24日陳健仁在做施政報告時將提出書面報告。

曾銘宗說，國民黨團今天的陳情和抗爭，取得民進黨團善意回應，國民黨團會在全民協助下繼續努力，捍衛各位權利，隨後便率眾人高喊「普發現金1萬塊！」