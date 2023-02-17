小華（化名）3個月前初次聘請外籍家事移工瑪莉（化名），近日瑪莉感冒需就醫時，小華才發現沒有申辦加保、沒有申請健保卡，便趕緊向健保署申請投保手續。

中央健康保險署南區業務組林純美組長表示，家事移工不僅是員工，也是看護家庭的一份子，雇主應為他們辦理健保，讓移工安心工作。為保障家事移工健保就醫權益，初聘家事移工的雇主可透過勞動部的「移工一站式服務」網站或健保署的「網路成立勞健保投保單位」網站申報家事移工加保。

勞動部「移工一站式服務」網站自今年年初啟動，針對「首次來台」或「曾來台但逾5年未參加講習」的家事移工，雇主應在移工入境日5日前，至該網站申請移工入國後接受講習課程，於入國完訓當日即可同時完成參加全民健保及健保卡申請通報。

林純美表示，至於初聘目前已在臺工作家事移工之雇主，可善用健保署的「網路成立勞健保投保單位」網站，可先至YouTube平台觀賞健保署錄製的影音教學後，再透過讀卡機並使用已註冊之健保卡或自然人憑證，連結「健保署官網首頁／網路櫃檯／承保網路櫃檯／投保單位／網路成立勞健保投保單位」登入，申報成立健保投保單位及移工加保，方便又快速！如有相關問題，可電洽健保署諮詢專線0800-030-598、手機請改撥02-4128-678詢問。