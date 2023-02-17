俄羅斯入侵烏克蘭將滿1週年，烏克蘭總統澤倫斯基接受英國廣播公司（BBC）專訪時說，俄烏若要就和平協議談判，割地求和不會是可能的選項之一。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）警告，割讓土地恐讓俄國食髓知味，唯有西方國家的武器能拉近兩國與和平的距離。

談到俄烏戰爭可能如何結束時，他說，「今天，團結就是我們的生存之道…我相信烏克蘭正在為生存而戰」，烏克蘭無論在經濟上或價值觀上，都正往歐洲靠攏。

澤倫斯基表示：「我們選擇了這條路，我們想在安全上獲得保障，任何有關領土的妥協都會削弱我們的國家。妥協本身不是重點，我們為什麼要害怕妥協？我們每天都在生活中面臨數以百萬次妥協。」

他還說，先前預料俄羅斯將於春季發動的攻勢已經開始，「俄軍已從許多地方展開攻擊」。

澤倫斯基確信烏克蘭軍隊能繼續抵擋俄羅斯進攻，直到烏軍有能力發動反攻，但他一再呼籲西方國家提供更多軍援。

他說：「想當然，現代武器可以加速和平到來，武器是俄國唯一能理解的語言。」

BBC詢問澤倫斯基，俄軍的戰術是否令他詫異。他回答，那些戰術「毫無價值」。

他表示：「（他們的戰術）就是毀掉一切。如果俄軍接獲（並執行）那些命令，就意味著他們擁有相同的價值觀。」