為配合新泰塭仔圳市地重劃工程施工，新北市泰山區台麗街將於下周一（20日）封閉新北大道六段往明志路三段方向路段，同時會開通替代道路供民眾通行，新北市地政局呼籲民眾行經該路段時，放慢車速並配合交通引導。

地政局指出，塭仔圳工程持續進展，必須封閉台麗街部分路段以利工程施作，為了避免增加周邊道路的交通負荷，也會在封閉路段旁新闢一條約200公尺的替代道路維持雙向通行，道路兩側也有臨時人行通道供行人通行。

地政局特別提醒民眾，下周一開始，車輛由明志路三段行駛進入替代道路前往新北大道，僅能右轉新北大道六段方向，若要往新北大道五段方向前進，須經由漢口街左轉。施工單位會提前在周邊主要道路懸掛告示牌宣導，並在改道後一周內派員在路口指揮，民眾行經時除留意改道的道路標誌外，也要遵循交通引導。

地政局表示，塭仔圳重劃區工區內正進行多項開挖整地工程，不時有道路封閉、改道的狀況，有關改道與替代道路資訊，請民眾多留意新北市政府網站的機關新聞、新北地政局臉書粉絲專頁貼文消息。