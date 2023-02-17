台南一名50餘歲的方姓男子去年巧遇國中女同學，他有意追求，並在同年6月至9月間透過LINE傳訊邀約，次數多達10次但都被拒絕，他還跟著女方到菜市場，甚至打開車門進入女方車子的後座，守候在她必經之地送禮物，女同學不堪其擾報警提告；法官依犯跟蹤騷擾罪，判處方男拘役20日，可易科罰金。

據判決書指出，方男與女子為國中同學關係，方男因有意追求女子，且明知女子已拒絕與其聯絡，竟於2022年6月底至7月初，跑到菜市場找女子，並說要幫她付買東西的錢；同年9月8日，又跑到菜市場找人，當天女子欲開車離開時，方男竟自行打開車門進入後座，被趕下車後，又駕駛自小客車尾隨她；同年月25日，在女子必經之路守候，並拿禮物送給對方。

不僅如此，方男於2022年6月至9月間，以LINE傳訊給女子，反覆對其要求約會、聯絡及傳訊，次數高達10次，使女子心生畏怖，嚇得報警處理。

方男到案後坦承曾於2022年11月2日、3日、8日前往菜市場，但否認犯行，辯稱「我是每天早上要去那邊的超商拿咖啡，我在那邊有寄杯，我這3天不是要去找她」。

法官審酌方男不思以理性方式追求女子，竟為滿足自身私慾，違反女子意願，反覆對其為騷擾、接近行為，使女子在惶恐下度日，行為實屬不該；法官依犯跟蹤騷擾罪，判處方男拘役20日，可易科罰金。